Romário ainda sem parceiro para sábado Com a chegada de Romário, a principal dúvida do técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, passou a ser o nome de quem será o companheiro de ataque do artilheiro. Perguntado sobre as chances de Lopes, Sorato ou Carlos Alberto, o treinador respondeu com uma antiga frase. ?O time é Romário e mais dez." Além do atacante que dividirá a responsabilidade de fazer os gols do Fluminense com Romário, Renato Gaúcho ainda terá que escolher o substituto do volante Marciel. O jogador não vai atuar contra o Goiás, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, sábado, no Maracanã, porque vai cumprir suspensão automática. ?Estou chateado por não poder participar deste jogo que marca a reestréia do Romário", disse Marciel.