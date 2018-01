Romário anuncia Edmundo no Fluminense O atacante Romário deu as "boas-vindas" nesta segunda-feira ao atacante Edmundo no Fluminense. Ex-desafeto do ?Baixinho?, Edmundo ainda não foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Tricolor, por causa de um problemas jurídico com o Vasco, "mas já deixou tudo acertado". "Se não estou enganado, só falta o Edmundo resolver o problema com o Vasco para se apresentar", disse Romário. "Todo clube precisa de qualidade e a do Edmundo é inquestionável." De acordo com Romário, a ida de Edmundo para o Fluminense deixará o clube mais forte para a disputa da temporada de 2004, que "poderá ser seu último ano" no futebol. O artilheiro lembrou, no entanto, estar motivado para treinar e ajudar o Tricolor a conquistar um título. "O Edmundo faz parte da minha carreira e a vinda dele será muito positiva. Torço para que isto aconteça", destacou Romário, que está em Juiz de Fora, em Minas Gerais, realizando a pré-temporada com o Fluminense. Ele ainda lembrou que não existe mais qualquer tipo de desavença entre os dois, mas já deixou transparecer que a nova reedição da dupla dará polêmica. "A vinda do Edmundo não será somente positiva para o clube e torcedores, mas também para a imprensa, que terá notícias sobre nós dois", brincou Romário. "E é claro que serão notícias positivas."