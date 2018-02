Romário anuncia que jogará em 2006 Além da vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, neste sábado, os torcedores vascaínos receberam outro presente: o atacante Romário informou que adiou a aposentadoria e jogará a temporada de 2006 pelo clube. O artilheiro, que no início do ano informou o término de sua carreira ao final deste ano, disse estar se sentindo bem e, somente se ?algo ruim? ocorrer, não disputará mais uma edição do Campeonato Carioca e do Campeonato Brasileiro. ?Posso dizer que tenho 90% de possibilidades para jogar mais um ano. O Campeonato Carioca dá?, disse Romário. ?A diretoria tem ajudado e vai manter a comissão técnica, que é competente e formada por amigos. Se nada acontecer vou jogar sim?. A entrevista de Romário, que havia manifestado seu desejo de que nenhum time do Rio caia para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, foi interrompida bruscamente pelo presidente do Vasco, Eurico Miranda. ?Vim aqui para dizer que fomos campeões hoje (sábado). Disputamos dois campeonatos: um contra o Flamengo e, outro, normal?, comemorou o dirigente, que condenou o Rubro-Negro à Série B. ?Não espero que o Flamengo se recupere. Espero que fique cada vez pior?.