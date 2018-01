Romário aparece e diz estar contundido O atacante Romário apresentou-se nesta sexta-feira à tarde ao Vasco e, ao que parece, com nova contusão - um calo no pé esquerdo. O jogador decidiu prolongar suas folgas em Cancún, no México, país em que o Vasco realizou duas partidas amistosas na semana passada. A participação de Romário na estréia do time na Copa Mercosul, terça-feira, contra o Universidad Católica, está ameaçada. Ele, porém, já não sentia dores na coxa esquerda, local em que sofreu um estiramento muscular na recente excursão. Romário treinou, em São Januário, na parte da tarde e, após dez minutos, deixou o campo. O disse que estava treinando com bola em Cancún e que sua contusão já não existia.