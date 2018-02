Romário aprova retorno de Edmundo ao Vasco

Ao que parece, o retorno de Edmundo ao Vasco está cada vez mais próximo, ainda mais se depender do técnico e jogador do time, Romário, que, depois de rechaçar, resolveu elogiar o jogador. Veja também: Vasco sonha com Edmundo para a próxima temporada "O Edmundo é um ídolo do Vasco, e todo mundo sabe que quase tudo está certo [para Edmundo voltar] e eu acho que seria ótimo para o Vasco e à torcida", disse Romário, que continuou. "Não tivemos nenhum tipo de conversa, mas com certeza não terá problema algum em voltar a jogar com ele", afirmou, em entrevista à rádio Tupi. Caso Edmundo retorne ao Vasco, seria a quarta vez que os atletas jogariam juntos. A primeira tentativa foi no Flamengo, em 95, quando o clube comemorava seu centenário. Sem êxito. Já em 2000, os dois jogaram pelo Vasco, que perdeu o Mundial de Clubes para o Corinthians, nos pênaltis, justamente numa cobrança desperdiçada por Edmundo. Depois, Romário seria campeão brasileiro e da Mercosul com o clube, mas sem Edmundo. A terceira vez foi no Fluminense, em 2004, mas sem conquistar título algum. Além de falar sobre Edmundo, Romário comentou sobre a manutenção de sua suspensão de 120 dias por parte do STJD. O "técnico-jogador" mostrou-se irritado com o fato, mas disse que sua alegria não será diminuída com a decisão. "Eu sempre tomei aquilo (finasterida, substância encontrada em tônicos capilares, e nunca tive problema. Todos sabem que não usei isto para esconder nada, mas tenho que acatar a decisão. Eu não perderei minha alegria por causa disto."