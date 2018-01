Romário: 'Aquele falastrão levou hoje um chute no traseiro'

O senador Romário (PSB-RJ) comemorou a o afastamento de Jerome Valcke do cargo de Secretário-Geral da Fifa. Em sua página no Facebook, o ex-jogador chamou o cartola de "corrupto" e "chantagista" após as denúncias de que Valcke teria recebido quase R$ 9 milhões com a venda ilegal de ingressos na Copa do Mundo. O "Baixinho" ainda lembrou da polêmica frase dada por Valcke criticando as obras da Copa do Mundo no Brasil. "Aquele falastrão, corrupto e chantagista do secretário da FIFA, Jerome Valcke, levou hoje um chute no traseiro."

VEJA O QUE DISSE O BAIXINHO NAS REDES SOCIAIS

"Essa é por todos os brasileiros. Aquele falastrão, corrupto e chantagista do secretário da FIFA, Jerome Valcke, levou hoje um chute no traseiro. Ele foi o interlocutor do Brasil com o FIFA durante a preparação da Copa do Mundo de 2014. Aturamos a arrogância desse bandido, embora eu tenha me manifestado várias vezes para que o Governo tomasse uma atitude energética e não aceitasse esse cara como interlocutor. Ele chegou a dizer que o Brasil deveria levar um 'chute no traseiro', por causa dos atrasos.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Hoje ganharam as manchetes de jornal as denúncias de que Valcke ficava com parte do dinheiro de ingressos da Copa do Mundo de 2014. Ele teria lucrado 2 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões), em acordos firmados para ficar com 50% dos lucros da venda dos bilhetes no Brasil.

O empresário que acusou Valcke, Benny Alon, também revelou que 8,3 mil entradas para a Copa desapareceram e que teriam que ser vendidas por Valcke.

Não que a FIFA seja um exemplo para demitir Valcke, eles deveriam se auto implodir e começar do zero. Mas a queda do Valcke, por causa deste escândalo de ingresso, reforça ainda mais a importância da CPI do Futebol."