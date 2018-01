Romário assusta defesa do Botafogo O Botafogo realizou nesta sexta-feira mais um treino para o clássico contra o Fluminense, domingo, pelo Campeonato Estadual. O capitão Gilmar está recuperado de dores musculares e tem presença confirmada na partida. Ele alerta que o time não pode cometer os erros da derrota para o Flamengo e os zagueiros não podem desgrudar do atacante Romário. "Ele é um jogador que deixa todos os defensores preocupados, um craque da área. Não queremos ser surpreendidos e por isso temos que ficar de olho nele." O zagueiro considera a partida fundamental para as pretensões do Botafogo na competição. Ambas as equipes disputam com o Americano as duas vagas restantes para a segunda fase.