Romário atrasa no vôo para Arábia Emoção até o último minuto, ou melhor, até os 12 minutos finais, assim foi o embarque do artilheiro Romário, que chegou atrasado para a viagem rumo ao Catar, nesta quarta-feira, no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Um desencontro de informações fez com que o atacante pensasse que a decolagem do avião seria às 15h30 e não às 14h50, como estava previsto. Apesar do incidente, nem as tradicionais regalias faltaram ao jogador. O resultado do imprevisto foi o pânico dos assessores de Romário e muita expectativa para saber se o ?Baixinho? conseguiria sucesso em seu derradeiro pique no Brasil. Após muita conversa pelo celular, com seus assessores, ele chegou ao aeroporto às 14h35 e embarcou três minutos depois. Antes, ainda deu tempo de declarar sua gratidão à torcida do Fluminense. "A gente não pode garantir 100%, mas vou ficar feliz se puder voltar a vestir a camisa do Fluminense", disse Romário, que não esqueceu a promessa de jogar até o final do primeiro turno do Carioca, pelo Tricolor, no sábado. "Estou em dívida com a torcida e só tenho a agradecer por tudo o que fizeram por mim." A possibilidade de uma guerra no mundo árabe foi comentada por Romário. O jogador assegurou que existe um cláusula contratual o liberando do compromisso, caso sua integridade física seja ameaçada. "Tenho fé de que nada vai acontecer, nem a guerra", frisou. O artilheiro reconheceu nada saber sobre a cultura do novo país, mas garantiu empenho para aprender. Lembrou que precisará de muito esforço para não desrespeitar os costumes locais. Por exemplo, o sinal da cruz feito após a perda de um gol terá de ser esquecido, porque não quer se indispor com o povo árabe - cuja maioria é adepta da religião muçulmana. E Romário embarcou para Londres como gosta, cheio de regalias. Se fosse um passageiro comum precisaria chegar ao local com a antecedência de pelo menos uma hora e meia. Mas Romário chegou atrasado, comprometeu o horário da decolagem, viajou sem o cartão de embarque e, por pouco, sem o passaporte, entregue já dentro do setor privado do aeroporto. "Vou com o objetivo de fazer o melhor, até porque estarei representando o Brasil", contou Romário, que tem 862 gols na carreira. "Continuarei com meu objetivo de marcar os mil gols." Trajeto - De Londres, Romário pegará outro avião com destino a Doha, no Catar, onde se apresentará ao Al-Sadd. A previsão é de que o jogador, que rescindiu o seu contrato na manhã desta quarta-feira com o Fluminense, permaneça no clube árabe até o dia 31 de maio. Do novo clube, Romário já recebeu cerca de US$ 1,5 milhão, enquanto o Fluminense foi ressarcido em US$ 150 mil e mais US$ 70 mil por um jogo amistoso, ainda sem data. O artilheiro viajou acompanhado de seu procurador, Luisinho Moraes, o preparador-físico Armando Marcial, além do fisioterapeuta Fernando Lima, o Zé Colmeia, e o empresário Wilson Gottardo, intermediário da negociação.