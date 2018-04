Romário ausente no 1º treino de Gama O primeiro treino realizado pelo novo técnico do Fluminense, Alexandre Gama, não contou com a presença do artilheiro Romário, nesta terça-feira pela manhã. Apesar da ausência não prevista, depois justificada pela necessidade de o atacante realizar um trabalho especial em uma academia no bairro onde mora, na Barra da Tijuca, o treinador disse estar contente por ter recebido um telefonema de apoio do jogador. "O Romário me ligou para dar os parabéns e apoiar. Isso só me dá mais motivação para iniciar bem o trabalho. É um grande jogador e conto com ele", disse Gama, que começou a preparar o time para o clássico contra o Vasco, domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Um dos principais problemas do treinador é a ausência do meia Roger, que cumpre suspensão automática. A boa notícia é o retorno do lateral-direito Leonardo, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Paulo. O jogador já atuou pelo Vasco e reconheceu ter vivenciado a melhor fase de sua carreira no clube de São Januário. "Realmente foi no Vasco onde tive a melhor fase da minha carreira. Fui pouco aproveitado no Botafogo, depois que voltei da Holanda, e quando comecei a ter chances o Fluminense me contratou a pedido do Romário. Em São Januário pude jogar bem e mostrar meu futebol para o restante do Brasil", afirmou Leonardo. "Mas este clássico será um jogo como outro qualquer, porque estou totalmente identificado e concentrado no Fluminense."