Romário avisa: prioridade é o Vasco Um dia depois de marcar um gol decisivo no clássico contra o Fluminense, vencido por 2 a 1, no Maracanã, Romário disse nesta segunda-feira que vai dar prioridade aos jogos do Vasco nesta semana em que começa a fase eliminatória da I Copa do Mundo de Beach Soccer da Fifa, no qual foi convocado, na Praia do Leme. O Vasco vai enfrentar o União Rondonópolis, quarta-feira, em São Januário, pela Copa do Brasil e, domingo, jogará contra o Cabofriense, fora de casa. Conforme havia combinado com o presidente Eurico Miranda, antes de assinar contrato com o clube de São Januário, Romário prometeu entrar em campo nos dois jogos. "A minha prioridade é o Vasco e o pessoal do Beach Soccer sabe. A maior importância na minha presença é no Mundial e, agora, a fase é apenas eliminatória", declarou Romário, referindo-se ao fato de o Brasil já estar classificado por sediar a competição.