Romário baixa a bola do elenco do Vasco Apesar da vitória sobre o Flamengo, no último sábado, que distanciou o Vasco da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro - deixando o time na 16ª colocação da tabela, com 39 pontos -, o atacante Romário procurou conter a euforia do grupo. O artilheiro destacou que a equipe de São Januário não pode se iludir porque o máximo que conseguirá será brigar para não cair para a Segunda Divisão do Nacional. ?O objetivo do Vasco, a gente tem que ser realista, é brigar para não cair. O Vasco tecnicamente não é um grande time?, frisou Romário. ?Temos que nos distanciar o mais longe possível do grupo que vai cair e, se possível, arrumar uma vaguinha na Copa Sul-Americana?. Romário ainda destacou que a vitória sobre o Flamengo foi importante, principalmente, para ?a cabeça? dos jogadores jovens do elenco vascaíno. O atacante lembrou que o fato de o Vasco figurar na zona de rebaixamento da competição estava desgastando psicologicamente o grupo. ?O que acontece é que se os jogadores atuarem com disposição e acordados durante os 90 minutos, vai ser difícil não ganharmos os pontos necessários para fugirmos do rebaixamento?, destacou Romário.