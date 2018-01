Romário: bolada pode chegar a U$ 2 mi Romário desistiu de esconder sua intenção de atuar pelo Al-Sad até o dia 31 de maio. O jogador revelou que o fato de estar com 37 anos "pesou" na hora de aceitar a proposta, que qualificou de "irrecusável". A quantia a ser recebida pelo artilheiro pode chegar a US$ 2 milhões, já que seu contrato inclui gratificações por gols marcados e partidas jogadas. Nem mesmo o perigo de uma guerra na região do Oriente Médio preocupa Romário, que já incluiu uma cláusula no contrato de que poderá deixar o país caso se sinta ameaçado. O nascimento de seu quarto filho, com a namorada Isabela, previsto para abril, também não será problema. Ele poderá vir ao Brasil para acompanhar o nascimento. O artilheiro levará em seu staff o fisioterapeuta Fernando Lima e o preparador-físico Armando Marcial. Leia mais no Jornal da Tarde