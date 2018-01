Romário brilha e Vasco vence No dia em que o Estádio de São Januário completou 74 anos, o Vasco venceu o Deportivo Tachira por 3 a 2, pela Taça Libertadores da América, agora à noite, e garantiu a primeira colocação do Grupo 6. Com a vitória, a equipe carioca continuou invicta na competição e com aproveitamento de 100%, conquistando 15 pontos em 5 jogos. Por já estar classificado, independentemente do resultado, o técnico Joel Santana escalou uma equipe formada praticamente por jogadores reservas. As exceções foram o volante Paulo Miranda e os atacantes Romário e Euler. Apesar da armação defensiva do time venezuelano, o Vasco conseguiu criar várias jogadas de ataque. O primeiro gol vascaíno foi marcado pelo artilheiro Romário, que recebeu um passeio do meia Zada, após uma bela jogada de Euler, pela esquerda, aos 28 minutos. Em seguida, Euler desperdiçou a oportunidade de ampliar o marcador. No segundo tempo, o atacante Dedé substituiu Euler, que voltou à equipe após recuperar-se de contusão, e sofreu pênalti. Romário cobrou e aumentou a vantagem vascaína, aos 7 minutos. Um minuto depois, o atacante Ponte, que entrou no lugar de Páez, arriscou um chute de longa distância e marcou para o Deportivo. Melhor na partida, Romário fez grande jogada pela esquerda e tocou para Dedé fazer o terceiro gol do Vasco, aos 35 minutos. Em uma falha da defesa vascaína, o zagueiro González chutou forte, de direita, e fez o segundo gol do Deportivo, aos 42 minutos, e fechou o marcador.