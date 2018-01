Romário chega e agita Vassouras A chegada do atacante Romário em Vassouras, local da pré-temporada do Fluminense, parou a cidade. Foi decretado ponto facultativo e muitas pessoas compareceram ao treinamento do Tricolor. O artilheiro chegou acompanhado do fisioterapeuta Fábio Marcelo e do preparador-físico Armando Maciel. Além deles, o recém-contratado, o lateral-esquerdo Leonardo Inácio, também se apresentou ao técnico Renato Gaúcho. ?Estou feliz por voltar a usar a camisa do Fluminense. Estou pronto para a estréia no Estadual, domingo, contra o Olaria", afirmou Romário. ?Não estou no mesmo nível dos demais jogadores, mas sempre me condicionei nas partidas." O artilheiro disse também que ainda sonha alcançar a marca dos mil gols. "Fiz cerca de 130 gols em três anos. Como faltam 143, espero poder incurtar isso para ver se alcanço a marca em dois anos", disse Romário, que acertou contrato com o Tricolor por mais um ano, com opção de renovar por mais um. "Estou com 37 anos e enquanto gostar de futebol e tiver condições físicas vou continuar. Mas o Fluminense deve ser minha casa final." Sobre a Copa do Mundo de 2006, Romário mandou um recado para o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira. "Ele pode ficar tranqüilo porque em 2006 só vou torcer muito para a seleção", afirmou o jogador. Ele também pediu a contratação de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro.