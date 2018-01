Romário chega e treina, mas é dúvida Romário chegou da Suíça, onde foi resolver problemas particulares, se apresentou hoje à tarde em São Januário, mas, alegando cansaço, participou no time reserva de uma parte do coletivo. Por isso, a tendência é que ele fique fora do jogo do Vasco domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Caso realmente seja poupado, Willian será seu substituto. Se Romário é dúvida, o lateral-direito Vágner Diniz, ex-Treze-PB, teve sua situação regularizada hoje na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vai estrear. Ansioso, explicou seu estilo de jogo: "Tenho um futebol ousado, parto para cima, tento as jogadas de linha de fundo para servir meus companheiros", declarou.