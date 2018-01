Romário coloca Brasil na frente Vinte minutos do segundo tempo no Morumbi. Depois de receber passe de Vampeta, Romário ajeitou a bola no peito, deixou cair no chão, driblou o goleiro com o corpo e tocou no meio do campo. Brasil 1, Peru 0. O Brasil já havia criado uma chance de gol no segundo tempo e melhorou um pouco o seu futebol.