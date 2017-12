Romário com suspeita de dengue O atacante Romário, do Vasco, está com febre e foi vetado pelos médicos do clube para a partida deste domingo, contra o Guarani, em Campinas, pelo Torneio Rio-São Paulo. Segundo o médico vascaíno Clóvis Muñoz, o jogador ligou para ele sábado à noite, entre 22h e 23 horas, se queixando de dores no corpo. Muñoz rechaçou, por enquanto, a hipótese de Romário estar com dengue. O médico explicou que o atacante está com uma virose e foi medicado, com a recomendação para que fique de repouso. Ainda na manhã deste domingo, o artilheiro foi atendido pelo médico Fernando Mattar, já que apresentou febre, com uma temperatura de 39º.