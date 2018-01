Romário comanda a vitória do Vasco o atacante Romário, do Vasco, comandou neste domingo a primeira vitória da equipe vascaína nesta temporada jogando em São Januário, ao vencer por 3 a 0, o Americano, pelo Torneio Rio-São Paulo. O craque abriu e fechou o marcador e agora está com sete gols, um a menos que o artilheiro do torneio, o atacante Dodô, do Botafogo, que tem oito gols. Agora, o Vasco é o único invicto do torneio Rio-São Paulo, e ocupa a terceira posição na classificação, atrás do Palmeiras e Ponte Preta. "Não importa o que as pessoas digam, mas sempre sou o melhor naquilo que estou disposto a fazer", disse Romário, ao final da partida, comemorando mais uma boa atuação. O Vasco começou pressionando e logo aos 47 segundos o meia Léo Lima colocou o atacante Ely Thadeu diante do gol, mas o goleiro Braz se antecipou e fez a defesa. Aos 14 minutos, o meia Felipe passou a bola para Romário, que chutou da entrada da área, abrindo o placar. Em desvantagem no marcador, o Americano acordou e teve duas boas oportunidades. Na primeira, o lateral-esquerdo Rondinelli cobrou uma falta com violência e o goleiro Hélton espalmou para fora. Na segunda, o zagueiro Marcelo arriscou de fora da área, Hélton defendeu com dificuldade, jogando a bola para escanteio. O Vasco respondeu logo em seguida, quando o lateral-direito Leonardo cruzou a bola, que desviou num zagueiro e Romário quase marcou. No segundo tempo, logo aos três minutos, André Silva arriscou de fora da área, Braz espalmou para trás e o juiz confirmou o gol, apesar do esforço do goleiro em tirar a bola. Após o gol, o Vasco continuou dominando a partida e o Americano não conseguiu se organizar no ataque. Aos 42 minutos, Ely Thadeu tocou a bola para Romário que chutou de primeira e fez o terceiro gol da equipe vascaína, fechando o placar.