Romário comanda vitória da seleção Com Romário como capitão e usando a tradicional camisa 11, o Brasil venceu a Espanha por 4 a 1, nesta terça-feira, e se classificou para as quartas-de-final da 1ª Copa do Mundo de Futebol de Areia, organizada pela Fifa, no Rio. O resultado deixou os brasileiros em primeiro lugar do grupo A - o próximo adversário é a Argentina, na quinta. Romário não marcou gols e, para quem não treinou com a equipe, teve até uma boa atuação. O atacante de 39 anos, que ainda defende o Vasco no futebol de campo, se movimentou bem, deu passes e arriscou chutes para o gol espanhol. Durante o primeiro tempo, Romário ficou 9 minutos em quadra (do total de 12). E foi fundamental no gol de empate do Brasil, ao passar a bola para Benjamim - antes, Amarelle havia aberto o placar para os espanhóis, com 2 segundos de jogo. Antes de o primeiro tempo terminar, Júnior Negão chutou forte, após um passe de Benjamim, e colocou o Brasil em vantagem. Na segunda etapa, Romário entrou nos cinco minutos finais, quando Neném, de pênalti, já havia marcado o terceiro gol brasileiro. Na terceira e última etapa, quando faltava um minuto para terminar, Juninho fez o quarto gol do Brasil e assegurou a vitória. Neste período, Romário permaneceu na equipe por somente quatro minutos. Na quinta-feira, já pelas quartas-de-final, a seleção brasileira enfrenta a Argentina, que perdeu para a França por 8 a 2, nesta terça. Já os franceses, em primeiro lugar do grupo E, vão jogar contra a Espanha. Assim, foram definidos todos os confrontos das quartas-de-final da Copa do Mundo: Brasil x Argentina, França x Espanha, Portugal x Ucrânia e Uruguai x Japão. "Valeu. Mas, é claro que seria melhor com um gol meu", disse Romário. "Gostei muito do que fiz, principalmente porque estava há muito tempo sem atuar na areia."