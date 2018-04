Romário começa a se despedir O atacante Romário, do Fluminense, vai se despedindo aos poucos do futebol. Pelo menos no exterior o artilheiro não atuará mais, a partir de 2005. Ele vai anunciar nesta quinta-feira pela manhã a realização de um amistoso, em novembro, nos Estados Unidos, que marcará o término de sua partipação como jogador profissional em partidas internacionais. O evento será um duelo entre uma seleção estrangeira e um combinado formado por atletas brasileiros, entre os quais alguns integrantes da seleção pentacampeã. A decisão de se retirar do futebol não é vista mais como um tabu para Romário, que nesta temporada sofreu com as constantes contusões e a má condição física. Ficou fora de vários jogos e, em alguns casos, teve condições de entrar em campo, mas foi preterido pela comissão técnica do Fluminense. Na semana passada, por exemplo, ele treinou com desenvoltura, mas foi barrado por Alexandre Gama, confiante no bom entrosamento entre Alex e Edmundo. No coletivo realizado nesta quarta-feira, nas Laranjeiras, entre Fluminense e Estácio de Sá, Romário marcou um gol e o zagueiro Zé Carlos fez o outro: 2 a 0. O artilheiro deu bons chutes a gol e se mostrou bem fisicamente. O técnico Alexandre Gama comentou a atuação do craque. "Só de ele estar aqui já me deixa feliz. Parece que ele está com uma mobilidade maior. Jogou 80 minutos e é mais uma opção que eu tenho", declarou Gama. "Mas um treino é bem diferente de um jogo normal. Tenho que observar bem", alertou.