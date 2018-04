Romário completa 36 anos amanhã O artilheiro Romário, do Vasco, completa 36 anos nesta terça-feira, mas não vai comemorar o aniversário no Brasil. O jogador, que contabiliza 817 gols em sua carreira, viajou na noite de domingo para a Holanda, onde foi resolver problemas com o imposto de renda daquele país. Na semana passada, Romário foi condenado pela Justiça holandesa a pagar US$ 100 mil (cerca de R$ 256 mil), por não ter declarado valores recebidos, entre 1988 e 1993, de uma empresa italiana de material esportivo. Na ocasião, ele atuava pelo PSV Eindhoven. Apesar dos problemas com o fisco holandês, Romário disse estar atravessando um grande momento. A afirmativa do craque é comprovada pela sua excelente fase dentro dos gramados e pelo clamor popular para que o técnico Luiz Felipe Scolari o convoque para a seleção brasileira. Romário viajou sozinho, mas terá a companhia de amigos na Holanda. A previsão é a de que o artilheiro retorne ao Brasil na quinta-feira.