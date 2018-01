Romário conclui: ?Sou um iluminado? ?Eu me sinto um iluminado. Deus olhou prá mim e disse: ?Esse é o cara?. Foi assim a reação do atacante Romário ao final da partida desta quarta-feira à noite, quando marcou o gol que deu a vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Corinthians, no Maracanã. O jogador, que na véspera se viu envolvido num caso de polícia ao agredir um torcedor durante treinamento nas Laranjeiras, garante não estar em conflito com a torcida. ?Aquilo (a agressão ao torcedor) foi um caso isolado. A torcida do Fluminense gosta de mim?, disse ele, ainda no intervalo da partida. Com a vitória, o Fluminense subiu para 41 pontos ganhos e deixou, ao menos temporariamente, a zona de rebaixamento.