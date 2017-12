Romário: condições para continuar no Flu O atacante Romário confirmou nesta sexta-feira que vai encerrar a carreira no Fluminense desde que os dirigentes tricolores montem um time forte e competitivo na temporada 2004. "Estou negociando com o patrocinador do clube. A coisa é muito simples. Basta me darem uma equipe em condições de disputar um título e eu continuo e termino minha carreira no Fluminense", afirmou. Romário é o único jogador do Tricolor que está com os salários em dia justamente porque o patrocinador é quem faz o pagamento e não o clube. Mas o craque deseja que outros atletas sejam contratados utilizando o mesmo artifício. Entre eles estaria o atacante Euller, que já atuaou ao lado de Romário no Vasco, em 2000. Juntos, eles conquistaram a Copa João Havelange e a Copa Mercosul daquele ano. Euller, porém, nega que tenha sido procurado por dirigentes do Fluminense, mas afirmou que gostaria de atuar no clube em 2004. "Adoraria voltar a jogar com o Romário. Seria ótimo ajudá-lo a encerrar a carreira com chave de ouro", disse o jogador.