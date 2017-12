Romário confia na evolução do Vasco O atacante Romário não tem dúvida: o Vasco sob o comando do técnico Renato Gaúcho progrediu em relação ao dirigido por Dário Lourenço há dois meses. Nem a derrota para o Fortaleza, por 4 a 2, no domingo, mudou sua convicção. Para ele, o time cruzmaltino ainda vai evoluir até o fim do Campeonato Brasileiro. "Com a chegada de Renato Gaúcho, o grupo passou a gostar de ganhar. Vejo o Vasco hoje bem diferente. Tirando duas ou três equipes, temos condições de jogar de igual para igual com qualquer adversário, tanto dentro quanto fora de casa", declarou Romário, elogiando as contratações realizadas por indicação do atual treinador. "Mesmo não sendo jogadores de ponta, eles ajudam mais o Vasco." Romário disse ainda que nunca se abalou com um possível rebaixamento da equipe no Campeonato Brasileiro e, de forma espontânea, revelou um sonho: levar o time para a Copa Libertadores da América - classificam-se os quatro primeiros colocados. O Vasco ocupa o 16.º lugar, com 28 pontos, e tem a segunda pior defesa da competição - sofreu 50 gols em 23 rodadas, média de 2,17 gols sofridos por jogo.