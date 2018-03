Romário confirma acerto com o Flu Acabou a novela. O Fluminense levou a melhor e definiu a contratação de Romário. O atacante, que também era pretendido por Flamengo e Botafogo, assinou contrato até o fim do Campeonato Brasileiro e deve se apresentar sexta-feira nas Laranjeiras. Indicado por Romário, o meia Beto está muito perto de fazer companhia ao artilheiro e reforçar o clube carioca. ?Estou muito feliz de ir para o Fluminense, um clube que está comemorando seu centenário. O elenco do Fluminense já é muito forte e tem condições de disputar uma vaga entre os oito melhores do Brasileiro. Tenho consciência de que a minha chegada e a do Beto só irá ajudar nisso?, afirmou Romário. Para contratar Romário, que tinha deixado o Vasco no primeiro semestre e estava sem clube desde então, o Fluminense irá contar com a ajuda do seu patrocinador, Unimed, e da Coca-Cola, de quem o atacante já foi garoto-propaganda. Os valores do negócio não foram divulgados, mas ele deve receber cerca de R$ 170 mil por mês. Apesar de dizer que está feliz por jogar no Fluminense, Romário lamentou não ter sido contratado pelo Flamengo. ?Esperava ser tratado de forma diferente pelo Flamengo, mas já estou acostumado com isso?, disse o atacante. Romário prometeu estar pronto para a estréia do Fluminense no Campeonato Brasileiro, dia 11 de agosto, contra o Cruzeiro, no Rio de Janeiro. ?Voltei a treinar com bola ontem e espero estar em campo contra o Cruzeiro. Até lá, espero estar com 80 a 90% das minhas condições físicas?, revelou.