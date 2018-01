Romário confirma briga em boate Com ironia, o atacante Romário, do Fluminense, confirmou hoje que participou de uma briga em seu camarote na Boate Eleven, em Cabo Frio, no último fim de semana, durante a micareta ?Cabofolia?. O jogador, porém, negou que tenha sido agredido por alguém. Ele não tinha nenhuma cicatriz no rosto ou qualquer outra marca que indicasse ter recebido algum golpe. ?Tenho uma cicatrização muito boa. Quebrei três dentes e levei 50 pontos. Mas acordei bem hoje de manhã?, brincou Romário, após participar de 12 minutos do coletivo. ?Não levei nenhum soco. Realmente teve uma briga no meu camarote e como sou o dono tive que fazer alguma coisa?, contou. Romário treinou à parte com o preparador-físico Armando Marcial e só entrou em campo para disputar o coletivo no início do segundo tempo. Mas com um detalhe, no mínimo, curioso: ele atuou entre os reservas e logo no primeiro lance deu o passe para o gol de empate. A alegria do jogador durou pouco. Segundo ele, um ?chute no chão? fez com que tivesse de abandonar o gramado e interromper o treinamento. Apesar de dizer que não era nada grave, Romário reiterou que vai continuar ausente do Fluminense na partida de quarta-feira, contra o Bangu, em Moça Bonita. Porém, praticamente assegurou que estará em campo no clássico contra o Vasco, domingo, no Maracanã. Ele se recupera de uma contusão na panturrilha direita.