Romário continua fora do Fluminense Apesar de estar treinando com bola desde a semana passada, recuperado de contusões e melhor fisicamente, o atacante Romário está fora do confronto contra o Guarani, sábado, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Também não tem previsão de quando retornará ao time do Fluminense. "No momento, não estou pensando em alterar a escalação da equipe. O Romário é importante para o elenco e a hora certa dele vai chegar", declarou o técnico Alexandre Gama.