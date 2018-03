Romário continua passeio pela Europa Ao sair do Brasil no dia 26 de fevereiro em busca dos petrodólares do Al-Saad, do Catar, o artilheiro Romário planejou um futuro de muitos gols e sucesso. Após três meses, três partidas e nenhum gol no mundo árabe, tudo o que o atacante conseguiu foi receber as regalias de que tanto se acostumou. Foi tratado como um rei, aumentou sua conta bancária em cerca de US$ 1,5 milhão e dividiu os 35 dias em que ficou sem jogar entre o futevôlei e repouso. Leia mais no Estadão