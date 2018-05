Romário contrata Bebeto para ser técnico do América-RJ

A dupla de ataque que ajudou a seleção brasileira a conquistar o título da Copa do Mundo de 1994 será reeditada em 2010, mas fora dos gramados. Bebeto aceitou o convite de Romário, atual manager do América, e vai comandar o tradicional clube no próximo Campeonato Carioca.

O América será o primeiro time a ser comandado por Bebeto. Lira, que dirigiu o time na reta final da Série B do Campeonato Carioca, e Lucho Nizzo, ex-treinador da seleção brasileira sub-17, serão os auxiliares de Bebeto, que ainda não definiu o restante da comissão técnica.

Bebeto, que não teve a data de sua apresentação oficial confirmada, iniciará o seu trabalho no América neste ano, na próxima segunda-feira. A equipe conseguiu o acesso para a elite do futebol carioca neste ano, com a conquista do título da Série B, e vai estrear no estadual contra o Madureira, em 16 de janeiro de 2010.