Romário dá esperanças ao Fluminense Na luta para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Fluminense enfrenta o Vitória nesta quinta-feira, às 20h30, no Maracanã, com uma motivação a mais. O atacante Romário está recuperado de contusão e vai jogar, apesar de não disputar uma partida desde agosto. Com Romário, o Fluminense espera sair da situação desesperadora no Brasileiro. Afinal, mesmo depois de ganhar 2 pontos no tapetão, a equipe segue em penúltimo lugar do campeonato, com 35 pontos. Por conta da atual fase do time, o presidente David Fischel se reuniu nesta quarta-feira com os representantes das torcidas organizadas do Fluminense. "Nós chegamos na reta final. Agora, é tudo ou nada. Chegamos a uma situação que só depende da gente e, neste momento, o apoio do torcedor é muito importante", justificou o dirigente do clube. Após o término da reunião com os torcedores, David Fischel negou a especulação sobre a venda do meia Carlos Alberto para o Porto, de Portugal. "Ele é do Fluminense e vai continuar no clube", garantiu. O presidente, no entanto, não descartou uma possível negociação da jovem revelação para o exterior após a disputa do Brasileiro. "Se um dia chegar uma proposta satisfatória num momento oportuno, quem sabe." Mudanças - Com Romário confirmado, Renato Gaúcho optou por escalar o meia Lopes em vez de Alex Oliveira. E o goleiro Fernando Henrique continua escalado como titular, já que Kléber ainda não se recuperou da contusão na coxa esquerda.