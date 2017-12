Romário dá prazo para o Vasco O atacante Romário disse, na festa de inauguração de seu Bingo, na noite de quinta-feira, que o prazo para o Vasco lhe fazer uma proposta é até o dia 18 deste mês. Sem contrato, ele espera que o clube pague parte do que lhe deve para poder continuar em São Januário. Enquanto isso, Romário já procura garantir seu futuro, elogiando a estrutura e o presidente do Fluminense, David Fischel. Ele disse também que está torcendo para o Tricolor carioca nas semifinais do Campeonato Brasileiro.