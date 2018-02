Romário decepciona no Catar Até o momento, Romário tem se mostrado um fracasso no Catar. Contratado a peso de ouro pelo Al-Saad (US$ 1,5 milhão por um contrato de três meses), não marcou nenhum gol nas duas partidas que disputou até o momento pelo campeonato nacional. Ontem, pouco pegou na bola na derrota de seu time para o Clube do Catar por 1 a 0, jogo que valia a liderança da competição. E, no final, ainda reclamou do esquema imposto por Luca, treinador belga. ?Está difícil jogar no esquema tático 7-0-3. Acho que precisamos de um novo treinador.?