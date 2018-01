Romário decide futuro até sexta Romário esteve reunido na noirte desta terça-feira com o presidente do Fluminense, David Fischel, mas não acertou a renovação do seu contrato. O atacante também é pretendido pelo Flamengo, de quem recebeu proposta na segunda-feira. Ele espera definir até sexta-feira o clube em que jogará na temporada de 2003 - provavelmente, a última de sua carreira. Enquanto Romário conversava com o Fluminense, seu procurador, Luizinho Moraes, teve novo encontro com dirigentes flamenguistas nesta terça-feira. Para contratar o jogador, com quem tem uma dívida de cerca de R$ 20 milhões, o Flamengo estaria procurando um patrocinador. Romário teria confidenciado a amigos que sua vontade é voltar ao Flamengo, clube em que gostaria de encerrar a carreira.