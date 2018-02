Romário decide parar, diz tevê Depois de 19 anos de uma carreira marcada por vitórias e polêmicas, o atacante Romário decidiu se aposentar. Autor de 822 gols em pouco mais de mil jogos oficiais, o artilheiro disse à Globo News que decidiu parar com o futebol. "Não dá mais. Não tenho mais vontade", afirmou ele, que em janeiro, completa 39 anos. Principal nome da Copa de 94, quando o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial, Romário fez 87 jogos pela Seleção Brasileira e marcou 70 gols. O jogador - que se despediu da Seleção em novembro, em Los Angeles (EUA) - disse que pretende fazer um jogo-despedida no Maracanã. Ele adiantou que vai jogar um tempo com a camisa do Flamengo e outro com a do Vasco os dois times que, segundo ele, mais marcaram a sua carreira. Romário está de férias em Florianópolis. Romário em números: Nascimento: 29 de Janeiro de 1966 Estréia como profissional: 18 de agosto de 1985 Gols marcados (profissional) : 822 Gols na Seleção Brasileira: 70 Principais títulos com a Seleção: 1989 - Copa América 1994 - Copa del Mundo 1997 - Copa América 1997 - Copa das Confederações - Principais títulos em clubes 1988-1989-1990 - Copa de Holanda - PSV Heindoven 1989-1990-1991 - Campeonato Holandês - PSV Heindoven 1994 - Campeonato Espanhol - Barcelona 1987-1988-1996 - Campeão Carioca - Vasco da Gama e Flamengo