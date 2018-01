Romário deixa o Corinthians em alerta A bela atuação de Romário na goleada por 5 a 2 sobre o Guarani acendeu o sinal de alerta no Corinthians, que enfrentará o Baixinho no domingo, às 16h, no Pacaembu. Liedson, que viu os três gols de Romário pela tevê, um deles de bicicleta, foi o primeiro a reconhecer que é preciso tomar cuidado com o atacante do Fluminense. "Ele está entre os melhores atacantes do mundo e deve ser olhado com atenção especial", observa Liedson. Mais preocupado com a recuperação de sua equipe, que não vence no Campeonato Brasileiro há três rodadas, o técnico Geninho planeja reaproveitar os três jogadores que estavam na Seleção Brasileira. Fábio Luciano, Kléber e Luciano voltarão a treinar pelo Corinthians quinta-feira e vão receber de Geninho alguns conselhos. O receio do técnico é o de que seus jogadores - especialmente Kléber e Gil, que atuaram pela Seleção - se sintam desvalorizados pela desclassificação precoce na Copa das Confederações. "Vou falar com eles mais como amigo, alguém que tem 40 anos no futebol", diz o treinador. "Eles não podem se considerar responsáveis pela desclassificação. Os dois (Kléber e Gil) são muito jovens e serão chamados outras vezes. Mas precisam seguir mostrando bom trabalho no Corinthians. Esse é o caminho". Geninho, no entanto, não quis antecipar a escalação de nenhum dos três. Mesmo sabendo que aparentemente não há problemas, o treinador afirmou que vai esperar pelos treinamentos para ratificar a volta de Fábio Luciano, Kléber e Gil. "Ainda temos um bom tempo até domingo". Quanto ao atacante Lucas, cujo contrato de empréstimo com o Corinthians termina no dia 29, o jogador pode fazer o seu jogo de despedida diante do Fluminense. O Rennes, da França, quer o jogador de volta até o dia 7 de julho. Amanhã, seu empresário, José Fuentes, deve chegar ao Brasil para ouvir uma proposta do Corinthians. Mas, segundo o vice-presidente Antonio Roque Citadini, o clube não pretende investir mais dinheiro na permanência do atacante. "Só a prorrogação do empréstimo nos interessa", confirma o dirigente.