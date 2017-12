Romário depõe contra fraudador na Polônia Muito se falou da ida às pressas de Romário à Europa, mas pouco se sabia sobre o real motivo de sua viagem. O atacante do Fluminense foi ser testemunha, na quarta-feira à noite, no julgamento de um empresário polonês acusado de fraudes fiscais em um tribunal de Lublin, no leste da Polônia, garantiu o procurador encarregado do caso, Michal Blajerski. Piotr O. (a lei polonesa proíbe a publicação do sobrenome de suspeitos) é acusado de diferentes fraudes em vários países. Romário teria levado um ?drible? de até US$ 5 milhões do falsário. ?Durante o interrogatório, que durou várias horas, Romário confirmou os fatos?, disse Blajerski. ?Romário veio à Polônia para ajudar a justiça?, garantiu. Preso desde fevereiro passado em Lublin, Piotr O. fazia parte de um grupo de conselheiros financeiros do artilheiro. O dinheiro que o atleta teria confiado ao Piotr serviria para financiar escolas de futebol para jovens no Brasil.