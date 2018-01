Romário desfalca Flu contra o Bahia O atacante Romário deverá desfalcar a equipe do Fluminense para a partida de domingo, contra o Bahia, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador se contundiu na partida deste domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu, e deverá ser submetido a exames na tarde desta segunda-feira para que os médicos tenham um diagnóstico preciso sobre a extensão da contusão no joelho, ainda nio primeiro tempo da partida. O Fluminense é 14º colocado na classificação geral do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos. O Bahia é 15º.