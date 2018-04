Romário desfalca o Flu mais uma vez O atacante Romário, do Fluminense, está fora do confronto de quinta-feira, contra o Coritiba, no Estadio Couto Pereira. De acordo com os médicos do clube, o artilheiro ainda precisa melhorar sua condição física e permanecerá fazendo exercícios físicos. Ele deve voltar ao time na partida contra o São Paulo, domingo, no Maracanã, pela terceira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Além dele, Roger e Fernando Henrique estão com a seleção no Haiti e também não vão jogar. Sobre a contratação do novo treinador, as notícias nesta terça-feira não eram boas. Um dia após Abel Braga ter recusado convite para dirigir o Fluminense, hoje (17) foi a vez de Paulo César Gusmão, ex-Flamengo, seguir o mesmo caminho. Renato Gáucho e Mauro Galvão ainda são as opções disponíveis no mercado.