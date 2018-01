Romário desfalca o Flu no clássico O atacante Romário vai desfalcar o Fluminense no clássico de domingo contra o Vasco, pelo Campeonato Estadual. Ele está recuperado das dores musculares na panturrilha direita, mas uma contusão no dedo do pé o impede de calçar a chuteira. O craque nem compareceu ao clube hoje e realizou trabalhos físicos na academia do preparador-físico Armando Marcial. Romário ainda não conseguiu estrear na competição e só deve fazê-lo no clássico contra o Flamengo, dia 9 de fevereiro. No primeiro jogo do Fluminense no Estadual, dia 19 de janeiro, contra o Olaria, ele sentiu dores na panturrilha direita durante o aquecimento no vestiário. Uma suposta partida de futevôlei na véspera da estréia teria sido o motivo da contusão.