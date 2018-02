Romário desfalca o Vasco no Maranhão O técnico do Vasco, Joel Santana, vai promover alterações na equipe para o jogo de ida contra o Moto Clube, do Maranhão, quinta-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. Irritado com mais um fiasco no Campeonato Carioca - perdeu por 3 a 2 para o Cabofriense, no domingo -, o treinador desaprovou as atuações do lateral-esquerdo Ricardinho e do jovem zagueiro Daniel. Cederão lugar a Diego e Adriano, respectivamente. Romário, machucado, nem sequer viajará com a delegação nesta terça-feira para São Luís. Ficará fazendo tratamento intensivo para atuar no confronto contra o Americano, domingo, em São Januário, pela quarta rodada da Taça Rio - segundo turno do Campeonato Carioca. Em meio ao clima de desolação em São Januário, na reapresentação do elenco vascaíno após a derrota para a Cabofriense, um jogador tinha motivos para estar feliz. Trata-se do atacante Marcos Brito, autor dos dois gols, e também eficaz nas últimas partidas, mesmo quando entra no segundo tempo. Com um discurso de solidariedade à má fase do Vasco no Campeonato Carioca, Marcos Brito declarou a intenção de trocar os dois gols marcados no domingo pelos três pontos na tabela de classificação.