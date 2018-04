Romário desfalca Vasco contra América O técnico do Vasco, Evaristo de Macedo, não poderá contar com o atacante Romário, na partida contra o América, pela terceira rodada do Torneio Rio-São Paulo, nesta quarta-feira. O artilheiro viajou para a Holanda, onde foi resolver problemas judiciais. O atacante foi multado em US$ 100 mil (cerca de R$ 256 mil) por não declarar valores recebidos de uma empresa de material esportivo, quando jogava pelo PSV Eindhoven (entre 1988 e 1993). Evaristo deve escalar o jovem Souza como o companheiro de Euller no ataque. O jogador foi destaque na pré-temporada e, somente na semana passada, renovou contrato por mais cinco anos. No sábado, o atleta fez um, dos três gols vascaínos, na vitória por 3 a 0 sobre o Bangu, na estréia do Campeonato Carioca. O ex-lateral e agora meia Felipe está feliz com a nova função. "É uma posição em que gosto de jogar, porque participo mais do jogo. Na lateral você fica muito limitado", afirmou o jogador. Ele ainda frisou que o fato de o América ter sido goleado por 8 a 0 pelo Fluminense, pelo Rio-São Paulo, não significa que o jogo será fácil. "Cada jogo tem sua história." O atacante Donizete continua sentindo uma contusão na virilha e está sem condições de jogo. O jogador tinha esperanças de poder estrear nesta quarta-feira, contra os americanos. Reforço- O Vasco contratou, por um ano, o zagueiro Fabão, de 20 anos e 2m04, que disputou a Taça São Paulo de Juniores pelo América-RJ.