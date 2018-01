Romário desfalca Vasco em Mossoró Romário vai desfalcar o Vasco no confronto de ida pela Copa do Brasil, quinta-feira, contra o Baraúnas, em Mossoró (RN). O jogo vale pelas oitavas-de-final do torneio, que garante ao vencedor uma vaga na Taça Libertadores de América em 2006. A decisão de poupá-lo, para evitar um maior desgaste físico por causa da longa viagem, partiu da comissão técnica. Além de Romário, o Vasco não terá seu substituto imediato: Marco Brito, machucado. O ataque deve ser formado por Alex Dias e o português Dominguez. "A vontade do Romário é sempre de querer jogar. Mas é melhor ele ficar treinando no Rio", declarou o técnico Joel Santana. O treinador vascaíno acha que o Vasco não perderá o apoio do torcedor no Rio Grande do Norte por causa da ausência do craque. "O Romário é sempre um ídolo. Mas, mesmo assim, a torcida vai comparecer em grande número para apoiar a equipe".