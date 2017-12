Romário desmaia; Vasco vence Fla O Vasco de um passo importante rumo a classificação da próxima fase do Torneio Rio-São Paulo ao vencer o Flamengo por 3 a 1 neste Domingo à tarde no Maracanã. Com o resultado, a equipe rubro-negra ficou sem chances de obter uma das quatro vagas para as finais da competição. O setor defensivo dos dois times foi fundamental para o resultado da partida. Enquanto os vascaínos atuavam com a zaga reserva formada por André Leone e Gomes, o Flamengo tinha o zagueiro da seleção brasileira Juan e Valnei, que não estava em uma tarde feliz. A equipe de São Januário soube aproveitar as falhas do adversário e abriu o marcador aos 11 minutos com o atacante Euller, que de dentro da área chutou no canto do goleiro Júlio César. Depois do gol, o Flamengo se organizou um pouco mais e equilibrou a partida. A necessidade da vitória obrigou o Flamengo a buscar o ataque desde o início do segundo tempo. A pressão rubro-negra deu resultado e em uma cobrança de falta da meia lua, o meia Petkovic empatou a partida aos 8 minutos. Vítima de mal estar, o artilheiro Romário, aos 19 minutos, deixou o campo amparado. Em seu lugar entrou Eli Tadeu. A saída de seu principal jogador não impediu que o Vasco chegasse à vitória. Aos 26 minutos, André Leone recebeu a bola na grande área, chutou na saída de Júlior César e colocou o time de São Januário em vantagem. O Flamengo ainda teve duas boas oportunidades, mas o meia Juninho e o atacante Andrezinho não conseguiram convertê-las em gols. A vitória do Vasco foi assegurada aos 47 minutos em um rápido contra ataque. Eli Tadeu tocou a bola para Souza, que marcou o terceiro gol e fechou o placar.