Romário desmente aposentadoria O artilheiro Romário desembarcou no final desta tarde no Rio e foi enfático: "Não vou parar de jogar". O atacante estava de férias em Florianópolis e ao chegar na cidade desmentiu a matéria publicada na terça-feira por um jornal carioca, onde ele teria afirmado que pararia de jogar futebol. "Não entendi o que foi colocado. Não dei entrevista falando que iria parar. Disse que estava sem vontade de jogar, mas ainda não havia decidido nada", contou Romário. "Não vou parar. Tenho proposta do Vasco e verei o que irei fazer."