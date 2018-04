Romário deve assinar filiação ao PSB nesta tarde

Nos últimos meses, Romário tem sido notícia devido a questões financeiras. Em agosto, a cobertura que ele tinha na Barra da Tijuca foi vendida por R$ 8,01 milhões, na segunda vez em que foi a leilão judicial.

Segundo o Tribunal de Justiça, vários credores se habilitaram para cobrar dívidas antigas, o que obrigará a Justiça a estabelecer prioridade na ordem de pagamento. Romário tem dívidas com o Fisco, IPTU, IPVA e condomínio.

Ele também foi condenado a indenizar um torcedor do Fluminense, que agrediu em 2003, e o ex-técnico Zagallo, em razão de polêmica caricatura na porta do banheiro do bar que pertencia ao jogador.