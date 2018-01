Romário deve deixar o Fluminense O atacante Romário está deixando o Fluminense e deverá se transferir para o futebol árabe assim que terminar o Campeonato Carioca. Segundo a informação divulgada no início da tarde desta sexta-feira no Rio de Janeiro o jogador teria recebido uma proposta de US$ 1,5 milhão por um contrato de 100 dias. A assessoria do atleta não confirmou a informação, mas a imprensa carioca garante que o atleta pretende convocar uma entrevista coletiva para esta tarde para falar sobre o assunto. O nome da equipe foi revelado. Romário tem contrato com o Fluminense até o dia 31 de dezembro de 2003. Segundo se especula no Rio, Romário iria para o futebol árabe como resposta a uma nova postura da diretoria do Fluminense. Em declarações ao jornal O Globo, o presidente do clube, David Fischel, criticou o comportamento do jogador e disse que ele perderá os privilégios se não melhorar o desempenho. O jogador tem o direito de treinar separado dos demais jogadores, possui seu próprio preparador físico pago pelo clube e não treina nos dias seguintes aos jogos. "Privilégios são válidos se os resultados são positivos, porém devem se reavaliados quando os resultados não são bons. Romário deve se dedicar mais e nós vamos exigir isso?, disse Fischel.