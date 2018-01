Romário deve estrear na segunda-feira Romário chegou na quinta-feira ao Catar e já deve estrear na sua nova equipe, o Al-Sadd, na próxima segunda-feira, no jogo contra o Al Rayyan, pela primeira divisão do país. Mas o atacante brasileiro de 36 anos, que receberá US$ 1,5 milhão por três meses de contrato, deve ter problemas para defender o time na Liga dos Campeões Asiática, já que ele não inscrito no período permitido. Segundo o porta-voz da Confederação Asiática de Futebol, um jogador precisa ser inscrito 30 dias antes do começo da Liga dos Campeões - as quartas-de-final do torneio serão de 9 a 5 março, nos Emirados Árabes. Mas o Al Sadd está lutando para inscrever Romário na competição. Enquanto isso, Romário tenta se adaptar à nova vida. Segundo contou ao chegar em Doha, ele conversou com alguns brasileiros que já trabalharam no país antes de aceitar o convite do Al Sadd. ?Falei com alguns técnicos que já trabalharam no Catar e eles me disseram que é um lugar agradável?, afirmou.