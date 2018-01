Romário deve ficar de fora do Fla-Flu A dúvida sobre a estréia do atacante Romário, do Fluminense, no clássico contra o Flamengo, domingo, pelo Campeonato Estadual, ainda persiste. O jogador não compareceu na sede do clube, nas Laranjeiras, e optou por treinar na clínica do seu preparador-físico, Armando Marcial, na Barra da Tijuca. De acordo com Marcial, seria imprudente escalar Romário no clássico, já que o jogador está há dias sem treinar com bola e não apresenta um bom condicionamento físico. O técnico Renato Gaúcho, porém, ainda acredita na escalação do craque. "Ainda existe uma possibilidade dele (Romário) jogar. Vai depender dele. Se estiver bem, ele vai atuar. Se não, continua fazendo o trabalho à parte", afirmou Renato, que não pôde repetir nenhuma escalação nesta temporada por causa das constantes contusões de seus jogadores.