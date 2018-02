Romário deve jogar no América em 2005 O atacante Romário pode estar perto de realizar um sonho dele e do pai, Edevair Farias: jogar no América. Por meio de sua empresa, a RSF, o craque acertou nesta segunda-feira uma parceria com o clube de Édson Passos, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro deste ano. Durante reunião com o presidente do América, Reginaldo Matias, em uma churrascaria da Barra da Tijuca, ele revelou que deseja, além de encerrar a carreira na equipe alvirrubra, marcar seu milésimo gol com a camisa do time de seu coração, contou o dirigente. "O Romário me autorizou a dizer isso. Respeitamos o contrato dele com o Fluminense, que vai se encerrar no dia 31 de dezembro deste ano, mas depois ele poderá jogar no América. Além disso, ele é torcedor do clube, todo mundo sabe isso", disse Matias, sem entrar em detalhes sobre o acerto financeiro. De acordo com o dirigente, a empresa do Romário já vai investir na contratação de reforços para o América este ano. O time carioca está no grupo 13 da Série C, que começa em 1º de agosto, tendo como adversários o Atlético Sorocaba, a Portuguesa da Ilha do Governador e a Portuguesa Santista. Os dois melhores de cada chave classificam-se para a segunda fase. "Teremos um time competitivo e vamos subir para a segunda divisão, não podemos ficar na terceira. Conto com a ajuda dele para termos um América forte. E, a partir do primeiro dia de 2005, volto a me reunir com o Romário para decidir se jogará o Campeonato Estadual ou o Brasileiro conosco", afirmou Matias.