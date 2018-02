Romário deve participar de coletivo do Vasco nesta quinta O atacante Romário é aguardado nesta quinta-feira em Resende, no Rio de Janeiro, local em que o Vasco faz pré-temporada. Ele para participar de um treino coletivo. Nesta quarta, o técnico Renato Gaúcho armou uma pequena movimentação, já que estava sem sua principal estrela. A participação de Romário no coletivo estava confirmada, mas o artilheiro sentiu dores musculares no treino pela manhã, em São Januário. ?Existe a chance de o Romário vir treinar aqui com a gente amanhã (quinta) quando vou fazer um coletivo para todos do elenco?, disse o técnico do Vasco. Sem Romário no mini-coletivo, disputado em dois tempos de aproximadamente 20 minutos, os titulares venceram os reservas, de virada, por 4 a 1, com dois gols do atacante Leandro Amaral e dois do meia Abedi. O zagueiro Jorge Luiz descontou. A mais nova estrela do Vasco, o meia argentino Dario Conca, ficou de fora da movimentação porque ainda está aprimorando a forma física.